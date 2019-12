Palinsesti Mediaset | cosa bolle in pentola

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Signorini - D'Urso - Nuzzi Nemmeno il tempo di presentare – via Publitalia – iinvernali chedà il la al solito valzer di programmi, tra spostamenti, rinvii, raddoppi e ripensamenti. Gennaio 2020, che apre ufficialmente la seconda parte di stagione televisiva, è alle porte e Canale 5 ha tutta l’intenzione di rialzare l’asticella del prime time, dopo un autunno tutt’altro che da ricordare. In questa ottica, la decisione di riservare alla quarta edizione del Grande Fratello Vip – come anticipato da Dagospia – due serate a settimana. Il ‘mistero’ riguarda la collocazione; il reality di Alfonso Signorini è programmato nella consueta serata del lunedì, ma nella prima settimana farà eccezione per evitare il debutto in occasione dell’Epifania. La premiere è fissata ad oggi per martedì 7 gennaio, ma nulla è ...

