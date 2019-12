Oroscopo lavoro | come spende la tredicesima ciascuno dei 12 segni?

Leggi la notizia su vanityfair

Per quelli che ne hanno diritto, ladi fine anno – in origine chiamata "gratifica natalizia"- è una manna dal cielo e il migliore regalo da trovare sotto l'albero. Non per essere sempre venali, ma una mensilità extra in busta paga può essere di grande utilità pratica, tanto più a fine anno, quando le spese si accumulano e l'ansia da conto in rosso schizza alle stelle. MINI STORIA DELLADovete sapere che un tempo questa somma di denaro, corrispondente allo stipendio di un mese, era volontaria e infatti veniva elargita dal datore dipoco prima ...

