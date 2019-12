Oroscopo di Paolo Fox | 13 Dicembre | ecco cosa dicono le stelle

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Siamo giunti ad un nuovo venerdì, e ci prepariamo a vivere weekend. Per non incorrere in spiacevoli equivoci sarà meglio leggere l’diFox.segno per segno Ariete: v’è la Luna in buon aspetto che ti favorisce nelle nuove conoscenze. Per il lavoro, hai perso l’aiuto di Giove, quindi appari un po’ allo sbando. Per i sentimenti, con fondi facilmente l’innamoramento e l’amore: cerca di fare chiarezza anche se di solito predilige l’innamoramento. Ora che Saturno e Giove sono dissonanti, avete bisogno di amore vero. Toro: sei deciso ad amare ma ti preoccupi che facendolo e prendendo impegni tu possa essere coinvolto dalla necessità di fare progetti. Questo però è l’anno buono: o sei dentro o sei fuori. Cerca di capire in che direzione andare. Gemelli: oggi sei un po’ nervoso. Cerca di placare l’agitazione ...

