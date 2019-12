Orlando al rientro dalla marcia di Milano | “Benevento è con Liliana Segre”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo da Anna, assessore della giunta Mastella. Ho partecipato alladi solidarietà, delegata dal Sindaco, svoltasi a, per la senatrice a vitaSegre. Per me è stato un onore rappresentare la mia città in una lotta così importante: all’odio, al razzismo, all’antisemitismo. È incredibile che una donna che abbia sofferto così tanto per un aberrante crimine contro l’umanità, debba subire ancora del male. Gli attacchi social alla Segre sono stati molteplici e crudeli, al punto da doverle assegnare una scorta. Vorrei che i social diventassero canali d’amore e non posti dove sversare odio, che venissero usati per abbattere distanze e non per alzare muri. La manifestazione è stata gentile e pacata, accompagnata dalle meravigliose parole della Segre: “Siamo qui per parlare di amore e lasciamo l’odio agli anonimi della ...

