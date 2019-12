OLTRE LA SOGLIA | anticipazioni ultima puntata di martedì 17 dicembre seconda serata

Leggi la notizia su tvsoap

(Di venerdì 13 dicembre 2019)172019, in, Canale 5 trasmetterà la sesta eddella fictionla, che vede come protagonista Gabriella Pession. Complici gli ascolti non perfettamente in linea con le aspettative, Mediaset ha infatti deciso di programmare l’ultimo appuntamento dopo il programma di prime time e quindi alle 23,30. Eccoe trama ufficiale dell’ultimo episodio: Tosca (Gabriella Pession) dovrà affrontare Di Muro (Giorgio Marchesi), ora che lui ha scoperto la verità. Non sarà facile per il primario avere a che fare con questa difficile prova, ma si tratta dell’unico modo per capire se il loro legame sia abbastanza forte da poter andare avanti. Agosti (Paolo Briguglia) è al centro di diverse svolte: da un lato c’è Lea (Zoe Flora Brunoro), la giovane paziente di cui si deve occupare al posto di Tosca, dall’altro ...

