Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Sta per cominciare una. Il, dopo l’esperienza con la maglia della Nocerina, ha deciso di iniziare un nuovo percorso, sempre nel campionato di Serie D, stavolta nel girone F, con la maglia dell‘Olympia Agnonese, compagine allenata da Mauro Marinelli che si trova attualmente all’ottavo posto in classifica con 22 punti all’attivo. Un innesto di assoluto valore per la formazione agnonese,ha un bagaglio di grandissimo spessore. Partito dalle giovanili del Benevento, ha avuto esperienze importanti con Juve Stabia, Sorrento, Torrecuso e Cervinara tra le altre. Arriva all’Olympia con la voglia di dare il suo contributo a una formazione che ha tutte le intenzioni di essere protagonista. L'articoloper ilproviene da ...

anteprima24 : ** Nuova #Avventura calcistica per il sannita Marco #Ciampi ** - s_piumarta : @lucarallo @_NissanElectric @MilaniAnnalisa @NicoEsp72 @writerfri @netintown @JacopoFortino @mauro_gianca… - Fra0283 : RT @SchillaciRoss: Grazie a tutti voi per esserci stati!Pronti per affrontare insieme questa nuova avventura! È stato emozionante avere acc… -