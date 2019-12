Nuoto | Simona Quadarella | “Sono molto stanca | ma la mia mente è già proiettata alle

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Le fatiche si fanno sentire. Quasi due settimane di gare incidono nella testa e nel fisico dei nuotatori azzurri, impegnati negli Assoluti invernali a Riccione, prima manifestazione che mette in palio i pass a Cinque Cerchi per Tokyo 2020.il suo obiettivo l’ha raggiunto, grazie ai 1500 stile libero di ieri, e oggi, negli 800 sl, le tossine accumulate si sono fatte sentire. Il titolo tricolore è arrivato, davanti a una sempre combattiva Martina Caramignoli, ma chiarail crono di 8’26″26 è quello che è, lontano dal 100%: “Una settimana di gare agli Europei non ha aiutato. Ieri è statadura, ero stanchissima durante i 1500 sl. Oggi ho fatto lo stesso passaggio di ieri, mi aspettavo di meglio però sono parecchio provata. L’anno finisce bene, sono comunque contenta di quello che ho fatto. Un significato importante la qualificazione ...

