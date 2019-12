Nuoto | orari e programma Campionati Italiani 2019 invernali 13 dicembre | guida tv

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Seconda giornata ricca di spunti quella deidiin vasca lunga, di scena a Riccione. Nella piscina romagnola godremo di un grande spettacolo e i protagonisti non mancheranno, a caccia del pass olimpico. Nei 100 farfalla donne Ilaria Bianchi ed Elena Di Liddo sono attese, al pari di Federica Pellegrini nei 100 stile libero e sarà interessante capire con quali ambizioni. Nella gara regina, al maschile, vedremo all’opera anche Alessandro Miressi, reduce da un brillante Europeo in corta a Glasgow, mentre ancora duelli nella rana maschile e femminile, pur senza il sapore a Cinque Cerchi.(13):tv, streaming, gare e stili La rassegna sarà coperta in tv e in streaming da Rai Sport sia per le batterie mattutine che per le finali pomeridiane. OA Sport seguirà l’evento con le consuete ...

