Nuoto | Gabriele Detti | che succede? Nel 2020 servirà cambio di rotta

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Non è stata la chiusura di 2019 che sognava. Il livornese, bronzo nei 400 stile libero in vasca corta agli Europei di Glasgow (Gran Bretagna), non è riuscito a centrare i crono (complicati) imposti dalla FIN negli Assoluti invernali di Riccione per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo. Il toscano ha gareggiato lontano dalla sua miglior condizione. La preparazione non ha avuto intoppi, ma l’azzurro non era brillante. Probabilmente, il progetto di Stefano Morini è a lunga scadenza e si è pensato a mettere fieno in cascina, tuttavia non facevano parte dei programmi alcuni acciacchi fisici che ne hanno un po’ minato le prestazioni. In buona sostanza, non è stato il migliore ora bisognerà ottenere il pass a Cinque Cerchi dal 17 al 21 marzo e gestire il tutto con estrema scrupolosità. Certo, non dovrebbe essere un problema per un atleta abituato ad ...

