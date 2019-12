Nuoto | Campionati Italiani 2019 | Quadarella non si ferma mai! Suoi anche gli 800 sl

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Dopo la grandissima prestazione di ieri nei 1500 stile libero, con annesso pass per Tokyo 2020 e esultanza smisurata, Simonaè rientrata in vasca oggi, in questa seconda giornata di finali deiInvernaliAssoluti di Riccione, nei800 stile, ottenendo in un sol colpo titolo italiano e pass olimpico (del quale in realtà era già in possesso) con un fantastico 8.26.26. Nell’ennesima gara impostata su un ritmo di bracciata elevatissimo e su una grandissima costanza di rendimento nel corso di tutta la distanza, la laziale ha ben presto sfiancato la resistenza della stoica Martina Rita Caramignoli (8.27.92), bravissima a ottenere l’ennesimo personale in questo roboante inizio di stagione, e di Giulia Salin (8.34.42), prendendo il largo e gestendo senza difficoltà tutto l’ottocento. Persi concludono al meglio queste due settimane ...

