Nuoto | Campionati Italiani 2019 | Federica Pellegrini vince con autorità la gara regina al

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Quando in acqua entra lei, la Divina,, qualcosa di incredibile è sempre nell’aria e, anche oggi, allo Stadio deldi Riccione, nella seconda giornata di finali di questiAssoluti, l’attesa per i suoi 100 stile libero era spasmodica., nell’ennesima sfida con l’amica-rivale Silvia Di Pietro (che proprio ieri l’ha beffata nella mezza distanza dello stile), conscia dell’elevato coefficiente di difficoltà nei confronti del tempo limite fissato dalla Federazione in 53.09, ha impostato unaautoritaria nella quale si è messa davanti fin dal primo cinquanta (26.22) e ha poi staccato tutte le avversarie nel secondo, concludendo in un ottimo 53.95 che fa ben sperare per i 200 di domani, nella quale la Divina, pur spossata dalle fatiche scozzesi, proverà a regalare ancora emozioni a tutti gli appassionati ...

