Nuoto, buoni segnali per la 4×100 sl azzurra, ma servono progressi notevoli per ambire alla medaglia a Tokyo 2020 (Di venerdì 13 dicembre 2019) Una giornata senza pass olimpici e con un po’ di delusione negli Assoluti invernali di Nuoto a Riccione. Le prestazione considerevoli, comunque, non sono mancate perché il crono di Federico Burdisso nei 200 farfalla è notevole, al pari di una finale dei 100 stile libero nella quale sono stati ben cinque gli atleti che hanno abbattuto la barriera dei 49″. A guidare il fronte dei velocisti c’è stato Alessandro Miressi. Il piemontese, campione d’Europa della gara regina, si è imposto in 48″22, ma le sue aspettative erano altre. L’obiettivo era il 47″9, tempo necessario per staccare il biglietto a Cinque Cerchi. Ora, Miressi dovrà attendere il mese di marzo, quando si tornerà nuovamente in vasca per cercare la qualificazione. Un guizzo mancato, che è un po’ la cartina di tornasole di una specialità in cui gli atleti da 47″ servirebbero ...

