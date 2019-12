Nuoto | Assoluti Invernali Riccione 2019 | seconda giornata 13 dicembre Miressi | Di

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L’impresa di ieri di Nicolò Martinenghi ha scaldato gli animi di appassionati ma soprattutto di atleti che devono ancora tentare di qualificarsi per Tokyo 2020 al primo colpo perchè “si può fare!” come avrebbe detto Frederick Frankenstein, lo scenziato interpretato da Gene Wilder in Frankenstein Junior. Sono tanti i pretendenti al pass olimpico nelladi gare, quasi uno per ogni sfida che poi farà parte della del programma di Tokyo 2020. Si parte con i 100 farfalla donne che vedono al via la vice campionessa europea in corta Elena Di Liddo che avrebbe voluto fare qualcosa in più a Glasgow ma ha incontrato la giovanissima bielorussa Shkurdai sulla sua strada e si è dovuta accontantare dell’argento. La pugliese ha le carte in regola per provarci sul 57″19 fissato come minimo per Tokyo, anche se la Di Liddo vista ieri nei 50 non ha strabiliato. ...

Coninews : MERAVIGLIOSIIIIIII! ?? Agli Assoluti Invernali di Riccione l’Italnuoto qualifica due azzurri ai Giochi di #Tokyo2020… - Gazzetta_it : A #Riccione gli #Assoluti invernali: #Martinenghi e la #Quadarella volano ai Giochi - LinkaTv : E' iniziato Nuoto : C.ti Italiani Assoluti su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -