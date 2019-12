Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) di Ilaria Muggianu Scano Un’intesa bipartisanla che vede unite tutte le forze politiche disotto il nome di. Il nuovo polo universitario del capoluogo barbaricino sarà infatti intitolato alla scrittrice nuorese, prima e unica donna italiana a ricevere il Premio Nobel per la Letteratura, nel 1926. Nessun ateneo in Italia risultava, finora, intitolato all’autrice italiana tra le più tradotte al mondo. Per volontà del sindaco Andrea Soddu (Pd) e dei giovani dirigenti Daniele Maoddi e Katia Succu (FdI) nascerà la prima università deleddiana. Chevoglia lasciarsi alle spalle la storica idiosincrasiala concittadina più illustre? Raccontare le trame del destino mal fatato dei propri concittadini,la pace che stentava ad affermarsi, incagliata nella guaina di una leppa che il balente aveva il dovere morale e sociale di irrorare del sangue del nemico, ...

ilfattoblog : Nuoro, quel debito di riconoscenza verso Grazia Deledda che ora verrà ripagato - donatellaSE : E ricordo un viaggio da Nuoro alla casa al mare, ma saranno stati più d’uno, tutto fatto con lo sguardo fisso alla… -