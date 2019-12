No fly zone violata su Fori Imperiali | turista denunciato

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roma – Stava pilotando, da remoto, un drone con telecamera sul complesso monumentale compreso tra piazza Venezia e Colosseo per immortalarlo in tema natalizio. Un, 32enne brasiliano, e’ stato pero’a piede libero dai Carabinieri della Stazione Roma Aventino per violazione del divieto di sorvolo. L’uomo e’ stato sorpreso in via dei, radiocomando alla mano. I Carabinieri hanno sequestrato l’apparecchio eil 32enne. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma. L'articolo No flysuproviene da RomaDailyNews.

