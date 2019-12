Nina Moric e il dolore su Instagram | “Cuore a pezzi | le ferite non guariscono”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019)parla ormai come gli oracoli. O come i cinquantenni “buongiornissimo caffè” che sui social affidano strazianti frustrazioni mutilate, senza aggiungere dettagli, per poi farsi scrivere “ma va tutto bene”? Dopo un lunghissimo periodo di assenza da, laè tornata con alcuni messaggi criptici che comunicano. Unsenza contesto, né spiegazione. La storia con le parole della Fallaci Non è chiaro cosa stia succedendo alla, ma sembra proprio che la modella croata non stia passando un buon periodo e i fan sono piuttosto preoccupati. Lanon spiega. Parla per mezze parole, per citazioni, per metafore. Affida auna sofferenza, ma a quale scopo? Sfogarsi? Ottenere attenzione? Chiedere aiuto? Ma a chi? E come possono capire gli altri? Qualche ora fa, su, laha preso in prestito le parole di Oriana Fallaci per spiegare ...

