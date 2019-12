Niente albero e presepe | il Natale nelle scuole italiane è multiculturale

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 13 dicembre 2019)di, nell’ingresso c’è il, ma su un barcone, e a leggere la prima parte del racconto, di buoni sentimenti più che natalizio, c’è un ragazzo musulmano. È una scuola elementare italiana e non è la sola che ha messo il multiculturalismo al servizio della tradizione. Anche a scuola si celebrano le feste. Un sondaggio di Skuola.net, che ha coinvolto oltre 11.000 ragazzi di medie e superiori, dice che ilsi festeggia anche in classe con(il 3% dei ragazzi ha solo questo) o, il 36%, entrambi per il 21% degli intervistati e un 40% con solo addobbi. Il dato fondamentale è questo. Solo addobbi e ghirlande per rispetto nei confronti dei ragazzi di altre religioni. Oltre il 60% degli studenti ha almeno un compagno di classe che appartiene un credo differente da quello cattolico. La scuola si è evoluta in modo da essere accogliente per tutti. Uno ...

