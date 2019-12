New World | l' MMORPG di Amazon | si mostra in un nuovo cinematic trailer che ne annuncia la

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) New, l'sviluppato da, è statoto durante i The Game Awards. Ecco un breve estratto della storia del gioco."Il fato vi ha convocato sulle rive di Aeternum, l'isola eterna. Sconfiggete le brutali legioni dei Corrotti e preparatevi ad affrontare altri giocatori in questa terra ricca di pericoli e opportunità. Cosa farete per sopravvivere in questa terra finalizzata al vostro annientamento? Avventuratevi in solitaria alla ricerca del vostro sentiero, oppure in compagnia, destreggiandovi tra alleanze e rivalità".Sotto la superficie del paesaggio mozzafiato di Aeternum, si nascondono i semi di antiche forze del male che tramano per cancellare dalle sue rive ogni traccia dell'uomo. Guerrieri di epoche pregresse, soldati di ventura senza via di scampo e creature leggendarie sono stati sconfitti dalla sua corruzione. Per l'occasione è stato pubblicato un...

