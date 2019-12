Nevica al Nord | imbiancate Torino | Parma | Brescia e Padova LE FOTO

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Freddo e neve caratterizzano la fine della settimana. I fiocchi sono già caduti al Settentrione, anche in pianura, e si sono spinti fino in Toscana. Previsto un peggioramento del meteo in diverse regioni. LE PREVISIONI

