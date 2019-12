Netflix | nel film comico Gesù è omosessuale | petizione per rimuoverlo

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) ”La prima tentazione di Cristo” è uno dei titoli brasiliani dipiù discussi del momento. Nel, prodotto dal collettivo di autori Porta Dos Fundos, vincitori dell’Emmy come miglior commedia per Se Beber, Não Ceie,. Proprio per questo motivo è stata lanciata unaper rimuovere ilda. Ilbrasiliano più discusso del momento La trama del, La prima tentazione di Cristo, vede, interpretato da Gregory Duvivier, intento a presentare il suo fidanzato Orlando, ovvero Fábio Porchat, alla famiglia e ai discepoli. Tornato da un viaggio nel deserto di 40 giorni e per il suo 30esimo compleanno,, viene accolto da una festa a sorpresa. Proprio durante la festa scoprirà la verità su suo padre. Una comicità, quella sul tema religioso, che in molti non hanno gradito, tanto che su Change.org è stata lanciata una ...

Lajimolala2323 : Un documentario degli Arashi su Netflix.... Seriamente ragazzi com'è che la JE ha deciso di catapultarsi nel 2020 a… - GamingToday4 : Cosa arriverà su Netflix UK nel dicembre 2019 - infoitcultura : Netflix potrebbe perdere quattro milioni di abbonati nel 2020, secondo un’analista -