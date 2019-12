Nemiche per la pelle | trama | cast e curiosità per la strana coppia Buy-Gerini

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di venerdì 13 dicembre 2019)per laè una commedia del 2016 diretta da Luca Lucini e va in onda in prima serata venerdì 13 dicembre, dalle 21.20 circa in poi su Rai3. Nei due ruoli principali troviamo due attrici che hanno segnato profondamente il cinema italiano degli ultimi venticinque anni come Margherita Buy e Claudia, entrambe beniamine del pubblico, qui alla terza collaborazione su grande schermo. A impreziosire ulteriorermente ilci sono anche il volto de ‘L’ispettore Coliandro’ Giampaolo Morelli e il Biascica di Boris, Paolo Calabresi.per la: il trailerper la: laLucia e Fabiola sono, rispettivamente, l’ex moglie e la moglie di Paolo e, a parte lui, non hanno davvero niente in comune. Quando l’uomo muore, lascia loro il compito di occuparsi di suo figlio Paolo Jr, un bambino cinese di cui non conoscevano neanche ...

