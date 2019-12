Natale | Federalberghi | 18 | 3 milioni di italiani in viaggio per le feste | +9 | 8%

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Circa 18e 287 mila, pari al 30,3% della popolazione, si godranno una vacanza trae Capodanno, facendo segnare un incremento del 9,82% rispetto allo scorso anno. In crescita anche il giro d’affari, che supererà i 13 miliardi di euro (+12,5%). Sono questi i principali risultati della consueta indagine sulle vacanze degli, realizzata dacon il supporto tecnico dell’istituto ACS Marketing Solutions. “Si tratta di segnali positivi che fanno ben sperare in prospettiva – dice Bernabò Bocca, presidente degli albergatori– senza peraltro illuderci che le festività natalizie siano sufficienti a risollevare le sorti di un anno a corrente alternata, durante il quale le imprese turistico ricettive italiane hanno continuato a soffrire in solitudine, a causa del dilagare incontrastato delle attività abusive, delle avversità ...

