Natale | antichi mestieri e Natività | a Custonaci torna il presepe vivente 2

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) (Adnkronos) - La biglietteria delsarà aperta nel centro storico di, dalle 16 alle 20, tranne il 25 dicembre, che chiuderà alle 19. Il costo dei ticket è di 5 euro per i bambini dai 4 ai 10 anni, 10 euro per gli adulti, gratis per i bambini da zero a 3 anni. I tagliandi si

ManuelaBellipan : @LeoFantesca Lo so, ma mi rifacevo ai detti antichi, nati quando il solstizio di inverno cadeva proprio il 13 dicem… - SanremoNews : A Natale e Capodanno il Ristorante “Antichi Sapori” vi riserva un’atmosfera calda e di festa con due menù speciali - imperianews_it : A Natale e Capodanno il Ristorante “Antichi Sapori” vi riserva un’atmosfera calda e di festa con due menù speciali -