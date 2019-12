Napoli | vincita al superenalotto in un bar della Galleria Umberto

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Ancora unafortunata in Campania e questa volta la dea bendata arriva in pieno centro a, in un bar. Il fortunato ha centrato il “5+1” ale incassato 565.208,59 euro. La, avvenuta al Bar Brasiliano, è avvenuta con con una schedina cinque pannelli, convalidata nell’esercizio commerciale. Nessun 6 al concorso di oggi: e così ora il jackpot in palio sale a 45,6 milioni di euro. L'articoloalin un barproviene da Anteprima24.it.

