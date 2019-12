Napoli | lasciato agonizzante in strada | operaio morto dopo caduta da impalcatura

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Un uomo di età apparente tra i 55 e i 60 anni è stato trovato senza vita ieri, 12 dicembre, su un marciapiedi di via dell'Annunziata, a Forcella, nel centro di: sarebbe caduto da un'nell'androne di un edificio e il corpo sarebbe stato spostato successivamente. In corso indagini della Polizia di Stato.

elpme10 : @SkyTG24 A Napoli piove, ma ho lasciato l’arca in garage. Sono in scooter... - ClaudioDS6 : RT @Gattuso_nduja: Volevo ringraziare mister #Ancelotti per avermi lasciato l'armadietto pieno di cose buonissime da mangiare! #Gattuso #N… - fatazoe : @ludomord Meglio poca che niente. Inizio a credere nella -