Nadia Toffa | l’ospedale di Tartanto intitola il reparto di Oncoematologia pediatrica con

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il reparto didell’ospedale SS. Annunziata disaràto aSi torna a parlare ancora una volta di, la nota ed amata conduttrice è morta quattro mesi fa lasciando un grandissimo vuoto nel cuore di tutti coloro che la amavano e la sostenevano. Quando era ancora in vita laha combattuto molte battaglie per la salute degli abitanti di Taranto, soprattutto per i bambini. Fu dil’iniziativa benedica della campagna di vendita solidale delle t-shirt con la scritta “Ie jesce pacce pe tè”, che significa“io esco pazzo per te”. Grazie alla campagna di vendita sono stati raccolti più di 500mila euro, destinati all’ospedale di Taranto. Lo scorso gennaio la città di Taranto, grazie a una delibera del Consiglio comunale, ha dato la cittadinanza onoraria all’amata conduttrice, per dimostrare quanto fosse ...

MaxFacciamorete : RT @LGmarangon: Grazie @Twitter per il regalo di compleanno a #facc1amorete #facciamorete è top trend Italia 2019 ??2° in classifica nella… - LilianaArmato : RT @LGmarangon: Grazie @Twitter per il regalo di compleanno a #facc1amorete #facciamorete è top trend Italia 2019 ??2° in classifica nella… - Ammodomio : Taranto, il 20 dicembre reparto intitolato a Nadia Toffa -