MSI Creator 15M e 17M | due nuovi portatili dedicati alla creatività

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Se lavorate abitualmente con le immagini, fisse, in movimento o generate tramite computer grafica, non potrete non guardare con interesse ai duenotebook MSI sviluppati proprio per voi: i15M e 17M. I due, rispettivamente con schermi da 15.6 e 17.3 pollici, offrono infatti una serie di caratteristiche tecniche pensate proprio per esprimersi al meglio in quell’ambito, rendendo più veloci le operazioni di rendering 3D o di video editing. Caratterizzati da una scocca color grigio siderale in alluminio spazzolato, elegante e contemporanea ma anche con una resistenza agli urti che MSI definisce di “grado militare”, i dueMSI hanno anche un peso relativamente contenuto, di poco superiore a 1,8 kg per il 15 pollici e pari a circa 2,2 kg per il 17. MSI però non ha pensato soltanto all’estetica. L’ergonomia infatti è assai curata, ...

