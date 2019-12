Mostra Queen Bologna | anticipazioni | come arrivare e dove si trova

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 13 dicembre 2019)siAlle 18:30 del 12 dicembre 2019 c’è stata, … L'articolosiproviene da Termometro Politico.

fabietto68 : RT @sevenblog_it: Helicopter’s days. I #Queen di Denis O’Regan. 40 scatti in mostra a ONO arte di #Bologna da oggi e fino al 1 febbraio 202… - CronacaDiretta : ??#Queen in mostra a Bologna fino a febbraio?? - PeccatoA : RT @sevenblog_it: Helicopter’s days. I #Queen di Denis O’Regan. 40 scatti in mostra a ONO arte di #Bologna da oggi e fino al 1 febbraio 202… -