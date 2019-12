Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Av) – Una manomissione al contatore della corrente per alterarne il funzionamento: un vero e proprioche ha portato alla denuncia di una trentenne all’Autorità Giudiziaria. In particolare, idella Stazione diInferiore, all’esito di un mirato controllo eseguito unitamente ai tecnici della società di distribuzione di, hanno appurato che era stato manomesso il misuratore dell’che, a seguito di una prova strumentale, risultava generare una drastica riduzione della contabilizzazione dei consumi (circa il 60%) In considerazione delle evidenze emerse, a carico della proprietaria dell’appartamento è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuta responsabile del reato diaggravato. L'articolodi: ...

bassairpinia : MONTORO (AV) - Furto di energia elettrica: trentenne denunciata dai carabinieri. - - anteprima24 : ** #Montoro, furto di energia elettrica: 30enne denunciata dai carabinieri ** -