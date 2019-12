Minaccia di morte un calciatore del Monza per vincere le sue scommesse sportive

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Un ragazzo di 25 anni è stato denunciato dalla società calcistica A.c.: prima della sfida di Lega Pro contro la Juventus U-23, disputata ad Alessandria, il 25enne avevato diundella squadra brianzola intimandogli di fare di tutto per perdere la partita. Il 25enne, scommettitore incallito, cercava in questa maniera di poterla sua schedina: non era la prima volta che metteva in atto questi comportamenti. Adesso dovrà rispondere di tentata estorsione pluriaggravata.

