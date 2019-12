Milano | trova portafogli in un negozio con 4mila euro e lo porta alla polizia

Post-Trapani : Sau vola a Milano e ritrova due ex compagni : Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il ritorno al gol e una prestazione sopra le righe contro il Trapani hanno reso Marco Sau uno degli uomini del momento in casa giallorossa. L’attaccante sardo nell’ultimo weekend ha colto l’occasione per fare un salto a Milano, a casa del suo ex compagno Nicolò Barella, in forza all’Inter e in convalescenza dopo la recente operazione al ginocchio. In sua compagnia, come riporta ...

Milano. Senzatetto trovato morto nei pressi della stazione Molino Dorino : Il freddo miete vittime a Milano tra i più deboli. Un Senzatetto è stato trovato senza vita su una carrozzina,

Milano - incendio in sottotetto in zona Navigli : due persone trovate morte : Un uomo di 29 anni e una donna di 27 sono stati trovati senza vita a Milano in un sottotetto in cui si è sviluppato un incendio. Il rogo è avvenuto la scorsa notte nella zona dei Navigli. Quando i vigili del fuoco hanno spento le fiamme hanno trovato i cadaveri. Una terza persona, parente della donna, invece si è salvata dalle fiamme e non ha avuto bisogno di cure mediche. Secondo quanto riferito dai pompieri l’incendio si è sviluppato intorno ...

Clochard trovato morto a Milano : aveva polsi e caviglie legati col fil di ferro : L’hanno trovato morto poco fuori da un parcheggio, in una livida, piovosa mattinata milanese, all’aeroporto di Linate, deserto dall’estate scorsa perché in fase di ristrutturazione fino al 26 ottobre, quando riaprirà.Davide Baruffini, 42 anni, un senzatetto che andava sempre in giro con il suo strumento, e per questo era conosciuto come ‘il trombettista’, era legato con del filo di ferro alle mani e ai ...

Milano - Area B - trovato l'accordo sulla scatola nera per le diesel Euro 3 e 4 : La scatola nera permetterà di entrare anche nellArea B di Milano. La situazione paradossale che si era delineata con i nuovi divieti introdotti dall1 ottobre, che da una parte vietano persino alle diesel Euro 4 lingresso sul territorio milanese (mentre nel resto della Lombardia circolano, seppur per pochi chilometri, anche le Euro 3), è stata sbloccata durante un incontro tra gli assessori alla Mobilità delle rispettive istituzioni. In sostanza, ...