Milano | presentato il nuovo marchio della Costiera Amalfitana

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiAmalfi (Sa) – “Parte ilAuthentic Amalfi Coast. La Rete Sviluppo Turistico Costa d’Amalfi lancia ilAuthentic Amalfi Coast con il quale riconoscere tre requisiti fondamentali: sostenibilità, accessibilità, innovazione. Tutti i progetti a sostegno dello sviluppo dell’economiaDestinazione Turistica Costa d’Amalfi promossi dalla Rete, faranno sempre riferimento ai principi del Piano Strategico del Turismo 2017 – 2023. Authentic Amalfi Coast è unche identifica un percorso ben preciso. L’obiettivo non è solo quello di favorire con le proprie azioni lo sviluppo di un’economia turistica sostenibile, responsabile, ordinata, ma anche contribuire a rendere la Destinazione il luogo perfetto per un laboratorio d’innovazione turistica, dove imprese anche in startup possano crescere in un contesto che ...

