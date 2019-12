Milano | la Statale smette di fumare | approvato il nuovo regolamento che vieta il fumo nei

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L'Universitàdidice stop alle sigarette, elettroniche e non. Il rettore ha infattiunche limita notevolmente gli spazi aperti in cui i fumatori possono accendersi una sigaretta, riservandogli zone lontane da finestre e ingressi, e comunque non nelle logge o nei porticati. I nuovi divieti diverranno effettive a partire da martedì 17 dicembre.

Corriere : Stop totale alle sigarette nei cortili della Statale: «Tutelare la salute» - Italia_Notizie : Statale di Milano, stop alle sigarette nei cortili: «Così tuteliamo la salute» - CarlettoRumiati : Mi sembra una #cagatapazzesca. -