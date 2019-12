Microbiota, comorbidità e conseguenze in presenza di malattie infettive, di Crohn o rettocolite: il ruolo dei probiotici e le nuove opzioni terapeutiche in arrivo (Di venerdì 13 dicembre 2019) Un esempio di approccio multidisciplinare tra infettivologi e gastroenterologi in favore della nostra salute. E l’imputato è il nostro intestino. Con il termine di Microbiota intendiamo la flora intestinale, che può subire modificazioni causati da fattori ambientali ancora poco conosciuti, e può determinare nel corso della vita diversi tipi di alterazioni: dalla comparsa di alcune malattie infettive a quelle croniche intestinali MICI, ovvero malattia di Crohn e Colite ulcerosa.. E’ fondamentale, quindi, indirizzare la ricerca scientifica verso una maggiore conoscenza della flora microbica, al fine di ricostituirla e riordinarne l’assetto, ritenuto preziosissimo per la nostra salute. Se n’è parlato in queste settimane nel corso di due affollati congressi nazionali. A Palermo durante il XVIII Congresso Nazionale SIMIT, Società Italiana di malattie infettive e ...

