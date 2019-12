Michelle Hunziker si confessa | “Perché ho salvato mio marito”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ha solo 42 anni e già una carriera lunghissima e ben avviata alle spalle. Durante questi ultimi mesi è stata messa numerose volte alla prova: ha condotto “Amici” di Maria De Filippi, ha combattuto contro gli haters che la attaccavano continuamente. Tuttavia il suo carattere forte e il grande amore del marito Trussardi le hanno fatto superare ogni momento no.siRecentemente la bellissima conduttrice televisiva si è raccontata in una lunga intervista rilasciata in esclusiva per “Grazia”, dove ha preso una netta e dura posizione contro gli haters e dove ha parlato ancora del suo passato difficile, con cui non vuole più avere assolutamente a che fare. Ad oggi la talentuosaè impegnata con il programma televisivo “All Together Now“, che conduce con il suo solito carisma insieme al cantante J-Ax. Del ...

