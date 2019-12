Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di venerdì 13 dicembre 2019) «Non sono offeso per il comportamento che ho subito. Casomai dispiaciuto perché ritenevo che, con me alla guida della Lega, il mondo del calcio potesse avviarsi verso un processo di normalizzazione e di sviluppo». Esordisce così Gaetano Micciché, ex presidente della LegaA e presidente di Banca Imi, in una lunga intervista al Corriere … L'articolo: «InA si

sportli26181512 : #Governance #Notizie Miccichè: «In Serie A si guarda solo agli interessi personali»: «Non sono offeso per il compor… - CalcioFinanza : Miccichè: «In Serie A si guarda solo agli interessi personali» - junews24com : Lega Serie A: Assemblea elettiva fissata per il 16 dicembre -