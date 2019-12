Messina | crolla contro soffitto asilo nido

Leggi la notizia su bigodino

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Un evento davvero terribile è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, giovedì dodici dicembre a Capo D’Orlando, in provincia di. Dove èto ildi uned ha portato quattro feriti. Nessuno dei più piccoli, ma c’è stata molta paura per chi era presente in quel momento. Una vicenda incredibile, che ha sconvolto l’intera popolazione, ma soprattutto i genitori dei bimbi che li avevano lasciati in quel luogo, per andare a lavorare. Secondo alcune informazioni che sono state rese note, erano circa le dodici e dopo aver sentito un forte boato, c’è stato il crollo delnella cucina. Quattro cuoche sono rimaste ferite. Per la paura, hanno urlato e di conseguenza, anche i bambini che erano a mensa, si sono spaventati. Subito dopo, alcuni genitori sono tornati a prenderli, altri invece sono stati trasferiti dagli agenti ...

zazoomnews : Messina in un asilo nido crolla il controsoffitto della cucina: quattro feriti - #Messina #asilo #crolla -