Messiah, religione e non solo nella nuova serie Netflix - (Di venerdì 13 dicembre 2019) Niccolò Sandroni Un nuovo Salvatore è tra noi? Messiah, nuova serie tv Netflix, racconta le gesta di un misterioso uomo, tra religione e terrorismo Messiah è il nuovo thriller dai risvolti religiosi targato Netflix, arriva il 1° gennaio 2020 e fa già parlare di sé per la sua interessante trama, ecco di cosa si tratta. Messiah, la trama Un uomo misterioso con sembianze che ricordano Gesù compare in Medio Oriente e diventa presto un fenomeno mediatico mondiale. I giornali e un crescente numero di seguaci lo definiscono il nuovo Messia per il suo carisma e per presunti miracoli da lui realizzati. Compare in Siria ma anche in Texas, intento a diffondere il suo messaggio di pace e alimentando così il proprio mito. Se alcuni vedono in lui il nuovo Salvatore altri invece credono che si tratti di un impostore. Questo secondo avvento finisce per destabilizzare la situazione geo ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Messiah religione