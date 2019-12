Mercato Inter | sfida a Napoli e Fiorentina per un centrocampista

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019), Marotta e Ausilionoper Berge del Genk. Primi contatti tra le due società L’si inizia a muovere in maniera convinta sul. Non solo per gennaio, ma sopratutto per giugno. Se per l’inverno i nomi forti per il centrocampo sono quelli di De Paul e Vidal, per l’estate spunta un nuovo profilo. Si tratta di Sander Berge, giocatore attualmente in forza al Genk. Marotta e Ausiliono, già forti sul calciatore. Secondo Sky Sport, ci sarebbero già stati i primi contatti d’approccio tra le società. Leggi su Calcionews24.com

Gazzetta_it : #Mercato @inter, da #Kulusevski fino a #Chiesa. E nel domani verde c'è pure #Tonali. Tutti i nomi nelle strategie d… - salvione : 'Atletico Madrid su Gabigol, l'Inter fissa il prezzo' - CorSport : #Kulusevski apre all' #Inter: 'Voglio giocare in una grande squadra' ??? ?? -