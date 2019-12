Mercato Atalanta | si pensa a rinforzare la difesa Pronto un ritorno?

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019), società a lavoro peril reparto difensivo. Gli orobicino aldi Mattia Caldara: la situazione L’la propriasul. Questo perché Kjaer, come affermato dallo stesso Gian Piero Gasperini, sta avendo difficoltà nell’inserimento all’interno dei meccanismi di squadra. La Gazzetta dello Sport delinea quindi una suggestione non indifferente. La Dea starebbendo aldi Mattia Caldara, il cui feeling col Milan non è mai sbocciato. Trattativa non semplice poiché il centrale è stato pagato dai rossoneri più di 20 milioni. Leggi su Calcionews24.com

