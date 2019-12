Meloni | Zanda | Saccone & Co La banda del finanziamento pubblico Dopo Pd e FdI in

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L’ultimo in ordine di tempo è senz’altro quello di Antonio(nella foto), forzista eletto in quota Udc. In questi giorni a Palazzo Madama è tra i più ricercati. La ragione sta tutta in un disegno di legge che porta il suo nome e che verrà depositato a Palazzo Madama la prossima settimana. L’obiettivo del ddl è piuttosto generico: “La presente legge stabilisce le condizioni relative allo statuto e aldei partiti politici e delle fondazioni politiche ad essi collegate”, si legge nella bozza del disegno di legge. Ma è andando più avanti che si capisce comevoglia stabilire queste nuove “condizioni”. Infatti, si legge all’articolo 5, “ai partiti politici che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche, regionali ed europee e che abbiano riportato almeno l’uno per cento dei voti validi espressi spetta una carico del bilancio dello ...

