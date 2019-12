Mattino | i calciatori sono convinti che De Laurentiis toglierà le multe

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sarebbero bastati due giorni di Gattuso per rivoluzionare completamente idel Napoli. Non solo dal punto di vista tecnico per il ritorno al tanto desiderato 4-3-3, ma come scrive il, dal punto di vista emotivo. Idel Napoli nonpiù condizionati mentalmente dalleimposte da Deper l’ammutinamento del 5 novembre. Il gruppo sembra essere convinto che il presidente le accantonerà. Mettete da parte l’idea di un gruppo sotto-choc per lelegate all’ammutinamento del 5 aprile. C’è solo Mertens e pochissimi altri che, di tanto in tanto, tirano in ballo la questione I, con Insigne in testa, non fanno che ripetersi che quelle sanzioni, alla fine, il presidente le. È stato un atto di forza e basta. Verranno cancellate, è la certezza del gruppo. E questo dà serenità. E nessuno in società fa capire che non sarà ...

fabriziobocca1 : RT @napolista: Mattino: i calciatori sono convinti che #DeLaurentiis toglierà le #multe Nessuno dei calciatori parla più delle multe dal m… - napolista : Mattino: i calciatori sono convinti che #DeLaurentiis toglierà le #multe Nessuno dei calciatori parla più delle mu… - infoitsport : Mattino: con Gattuso i calciatori hanno avuto il sergente di ferro che volevano -