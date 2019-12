Mattino | Gattuso “Se giocate male e non segnate sarà colpa mia | non dovete fermarvi mai”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ilracconta il secondo giorno di allenamento condotto da Rinocon la sua nuova squadra. Ieri mattina si è presentato a Castel Volturno alle 8 ed ha dialogato a lungo con il suo staff per organizzare delle modifiche alle abitudini della squadra: “accorgimenti al menu, un orario più elastico del pranzo per consentire a chi fa massaggi di poter arrivare con calma”. La seduta è stata seguita da De Laurentiis, che “non nasconde il suo apprezzamento per la grinta e la determinazione con cuidirige la seduta. E la segue dal primo all’ultimo secondo”. Il tecnico conduce l’allenamento con severità. Si rivolge alla squadra dicendo: «Semia, se nonmia… Quindi nonmai». Il patron è tornato vicino alla squadra, come segnale ulteriore di un cambiamento. Un tocco, massimo due: per ...

