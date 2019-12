Martina Nasoni | da ragazzina del Grande Fratello a bomba sexy La scollatura è da 10 e

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Dopo aver animato la sedicesima edizione del, condotta da Barbara D’Urso, la vincitricetornasui social. Nelle ultime settimane lei e il suo ex (?) Daniele Dal Moro erano tornati al centro del gossip a causa della lite a mezzo social con tanto di chat whatsapp sbandierate ai quattro venti. “Per tutti quelli che mi rompono i co….ni da mesi e mesi”, questo ha scritto pubblicando il messaggio privato dipoche settimane fa. “Io mi sto facendo la mia vita e sto anche vedendo un altro ragazzo, te lo dico. Quindi gentilmente non parlare di me e io non parlerà di te, fatti la tua vita”, scriveva la vincitrice del Gf all’x coinquilino della casa. Dopo vari attacchi Daniele ha scritto di essere dispiaciuto ma costretto a farlo per dimostrare di non meritare gli insulti.“Mi sono sentito le peggio cose ...

mathi_sandouno : Fermiamoci un attimo e pensiamo al fatto che nilufar,Irene,Luigi e Giordano si trovano tutti nello stesso posto ????… - Lore88042873 : Nella storia di Martina nasoni c’è una ragazza che grida giooooo, secondo voi è lei ?! #gilufar - ireninax : @MS_beyourself Dove c'è un animale c'è Martina Nasoni. La San Francisco di Terni #gf16 #martinanasoni #nax -