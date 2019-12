Marocchino legato all' albero e preso a bastonate | ​nei guai l' influencer Bertevello

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Francesca Galici Obbligo di firma per l'Christina, presumibilmente coinvolta in una storia di rapine e pestaggi avvenuta qualche tempo fa in provincia di Varesegiudiziari per Christinada oltre 600mila follower, che da qualche giorno è stata costretta all'obbligo di firma da parte delle forze dell'ordine. È una vicenda complicata quella che coinvolge lei ma, soprattutto il suo fidanzato, ritenuto responsabile del pestaggio di un coetaneo in provincia di Varese. Questa brutta faccenda non sembra facile da decifrare e pare nasca dall'inganno di cui il fidanzato di Christinaè rimasto vittima qualche tempo fai a opera di un 24enne di origini marocchine. Stando a quanto stanno ricostruendo gli inquirenti, il compagno dell'pare fosse debitore del giovane. Il ragazzo, quindi, sarebbe stato attirato ...

