Marco Carta «ha nascosto gli antitaccheggio in bagno» | il pm chiede 8 mesi per il furto

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Non è finita l’odissea giudiziaria per. Il pubblico ministero Nicola Rossato ha depositato il ricorso in Appello contro l’assoluzione del cantante dall’accusa di tentatodi 6 magliette alla Rinascente di Milano, rindo di condannare il vincitore di Amici 2008 e Sanremo 2009 a 8e 400 euro di multa. La procura ha presentato un documento di 28 pagine in cui disarticola la sentenza d’assoluzione dello scorso ottobre, sostenendo chedebba esser condannato a 8di carcere poiché contribuì in modo attivo alcommesso dall’amica Fabiana Muscas, rimuovendo «le placchette» e «nascondendole nel» del negozio. A detta del pm Nicola Rossato il giudice è stato «molto indulgente» nel credere al 34enne imputato, anche al netto delle dichiarazioni rilasciate da un «teste oculare». Il pm ha sottolineato come già ...

notizieit : Marco Carta e il furto delle magliette: pm chiede la condanna a 8 mesi - gpensabene : RT @rs5_Sciacca: Marco Carta - Una foto di me e di te - rs5@rs5.it - vivere_sardegna : Marco Carta: pm, condannarlo a 8 mesi -