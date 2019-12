Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Trent'anni e non sentirli. Isusono ormai diventati un'istituzione, per questo Mediaset ha deciso di dedicare una giornataalla famiglia più gialla d'America. L'appuntamento è per martedì 17 dicembre per quattro ore in compagnia di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie. Si parte 13:45 fino alle 17:55; dieci episodi simbolofamiglia. Il primo è Un Natale Da Cani, episodio pilotaserie animata, andato in onda nel 1989. Bart si fa fare un tatuaggio e Marge, per farlo rimuovere, spende tutti i soldi destinati ai regali di Natale. Rimasti al verde, Homer accetta di lavorare come Babbo Natale ai grandi magazzini. Il secondo episodio è Come Eravamo in cui facciamo un salto nel passato e scopriamo in che modo Homer e Marge si sono incontrati e innamorati al liceo. Ho Sposato Marge, terzo episodiosu, è un altro ...

ldinuz : RT @OptiMagazine: Maratona #ISimpson su Italia1, una programmazione speciale per celebrare trent'anni della serie animata - _diana87 : RT @OptiMagazine: Maratona #ISimpson su Italia1, una programmazione speciale per celebrare trent'anni della serie animata - _diana87 : Maratona I Simpson su Italia1, una programmazione speciale per celebrare trent'anni della serie animata -