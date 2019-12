«Mangia ca**i | cag*a» | i commenti sessisti da Twitter a Whatsapp L’invito di Emanuela

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il 13 dicembre 2019 abbiamo parlato di un fotomontaggio sessista ai danni di una donna, chiunque essa sia, finita nel tritacarne dei. Questa donna indossava un cartello con scritto «My door is open for refugees», ma qualcuno ha pensato di diffondere la foto modificata cambiando il testo in: «My legs are open for refugees», e poi in italiano: «Apro le gambe solo ai rifugiati perché i bianchi sono maleducati». Uno dei tantialla donna vittima della bufala Senza ritegno alcuno, uomini e donne – sì, anche loro – l’hanno derisa, insultata, trattata come una «affamata di sesso», «disperata», «un cesso». Molti hanno creduto che quel cartello fosse vero e che riportasse quelle scritte sessiste e razziste. Altri invece si sono concentrati sul contestare la credulità degli utenti anziché denunciare gli insulti che questa donna ha subito. Il ...

