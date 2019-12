Maltempo Veneto | a Vicenza scatta il piano neve FOTO

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Stamattina alle 06:35, con l’inizio della nevicata, èto ildel Comune di. Secondo quanto previsto, Aim Amcps, i cui uomini durante la notte hanno costantemente monitorato la situazione, ha attivato i primi 5 mezzi per lo spargimento del sale lungo la viabilità principale. Questa attività è andata ad aggiungersi alla salatura dei punti critici, come la salita di Monte Berico, ponti, cavalcavia e sottopassi, eseguita sia alle 22 di ieri sera, sia alle 4 di stamattina. Successivamente sono stati attivati altri due mezzi per potenziare la salatura delle strade principali in ingresso e in uscita dalla città, e un terzo mezzo destinato a far fronte a segnalazioni specifiche. Sono inoltre operative anche squadre di Aim Ambiente per lo spargimento manuale del sale. Una trentina di uomini, in particolare, dalle 8 di stamane si è occupata di salare ...

forzedellordine : #Maltempo #Veneto: scuole chiuse oggi in provincia di #Rovigo anche a #Cavarzere - BLturismo : RT @cnvncr: Maltempo, nevica a Belluno Era prevista, ed è arrivata: la neve sta scendendo ad ampi fiocchi nel bellunese senza particolari… - ItaFirst : RT @cnvncr: Maltempo, nevica a Belluno Era prevista, ed è arrivata: la neve sta scendendo ad ampi fiocchi nel bellunese senza particolari… -