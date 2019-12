Maltempo | tromba d’aria scoperchia palazzo dello sport di Lauria | il tetto finisce su una

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Unad’aria ha divelto una parte deldel PalaAlberti di, nel Potentino, trascinandolo su un capannone adiacente adibito a palestra, dove si stavano allenando alcuni giovani. Tre di loro sono rimasti feriti, tra cui una ragazza in maniera molto grave. Sul posto sono giunti i carabinieri e diverse squadre dei vigili del fuoco, oltre agli operatori sanitari del 118 che hanno soccorso la giovane. Nel PalaAlberti si giocano le partite casalinghe del Lagonegro, squadra che milita nel campionato di serie A2 di pallavolo maschile. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona. Il centro lucano, 13mila abitanti nell’area sud della Basilicata, ha subito “danni rilevanti” a causa dellad’aria. Il sindaco, Angelo Lamboglia, ha attivato il Centro operativo comunale. I vigili del fuoco, insieme ai carabinieri, sono al lavoro per liberare diverse ...

